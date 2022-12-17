بيريسيتش يقترب من ميسي.. وجفارديول الأصغر تسجيلا في تاريخ كرواتيا

سجل يوشكو جفارديول أول أهدافه في كأس العالم مع منتخب كرواتيا أمام المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

ويتقدم منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد مع نهاية الشوط الأول من المباراة.

ولعب ابن الـ20 عاما رأسية قوية من تمهيد بالرأس من إيفان بيريسيتش ليودعها الشباك.

وأصبح جفارديول أصغر لاعب يسجل لكرواتيا طوال تاريخ كأس العالم بعمر 20 عاما و328 يوما.

بيريسيتش ساهم في 11 هدفا مع كرواتيا في كأس العالم بستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم بعد ليونيل ميسي بـ16 مساهمة.

نبذة عن جفارديول

أحد أبرز المواهب الدفاعية في العالم، تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة على ضمه بحسب العديد من التقارير، يتميز بقوة بدنية هائلة وقدرات مثالية على الخروج بالكرة.

تعرض جفارديول لكسر في الأنف خلال مباراة فرايبورج بالدوري الألماني، لكنه لم يخضع لجراحة وسيكتفي بارتداء واقعي وجه.

ظهر بمستويات قوية في يورو 2020 رغم انعدام خبرته الدولية، يجيد في عمق الدفاع والظهير الأيسر، ومركزه المثالي كمدافع ثالث.

نبذة عن بيريسيتش

أحد أفراد جيل 2018 الذهبي القلائل المستمرين، يعد أول لاعب كرواتي يسجل في نهائي كأس العالم على الإطلاق.

شارك في كأس العالم 2014، سجل وصنع أمام الكاميرون، وسجل هدفًا أمام المكسيك.

رجل البطولات الكبرى استمر في الظهور خلال يورو 2016، فسجل هدفًا أمام جمهورية التشيك، ثم سجل وصنع وجرّد إسبانيا من صدارة المجموعة.

تألق بيريشيتش الأكبر جاء في مونديال 2018 عندما سجل أمام أيسلندا، ثم هز شباك إنجلترا وفرنسا في نصف النهائي والنهائي على التوالي، كما صنع هدف العبور إلى النهائي الذي سجله ماريو ماندجوكيتش.

شارك في بطولة الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية 2017.

امتلك والده مزرعة دواجن عمل فيها إيفان لبعض الوقت في صغره.

هدّاف الدوري البلجيكي 2011 مع كلوب بروج، فاز بالدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، ثم قاد فولفسبورج للقبيه التاريخيين بحصد الكأس والسوبر في 2015، وحصد الثلاثية التاريخية مع بايرن ميونيخ في 2020، كما ساهم في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي 2021.

خلال مسيرته الكروية مع الأندية سجل أكثر من 130 هدفًا وصنع 115 آخرين، كما تجاوزت أهدافه الدولية حاجز الثلاثين.