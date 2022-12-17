مشاركة تاريخية.. زياش وحكيمي يعادلان رقم العرب القياسي

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - حكيم زياش

حقق الثنائي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان رقما قياسيا في تاريخ العرب بالمشاركة في كأس العالم 2022.

ويخوض زياش وحكيمي المباراة رقم 10 لكل منهما في كأس العالم، ليعادلا الرقم القياسي العربي في عدد المباريات.

الرقم مسجل باسم الحارس السعودي محمد الدعيع، والذي خاض 10 مباريات أيضا.

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وشارك الثنائي في 3 مباريات خلال دور المجموعات لنسخة 2018 في روسيا، ثم شارك في جميع المباريات السبع التي لعبها المغاربة في البطولة.

وعاش منتخب المغرب مسيرة مميزة للغاية في كأس العالم 2022 في قطر، حيث أكمل الطريق حتى نصف النهائي، ليلعب مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعادل أسود الأطلس مع كرواتيا ثم فازوا على بلجيكا وكندا في المجموعات، وأكملوا الطريق باجتياز إسبانيا والمغرب في ثمن وربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي.

ويلعب المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي.

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