كرنفال كأس العالم - أشرف داري.. أحد رجال الركراكي الأوفياء

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

هدف أشرف داري في كرواتيا

سجل أشرف داري أول أهداف منتخب المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

واستغل داري خطأ من دفاع كرواتيا ليودع الكرة برأسه في الشباك مع الدقيقة التاسعة.

وأصبح داري أول لاعب إفريقي يسجل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ويلعب داري مباراته السابعة مع منتخب المغرب.

وشارك داري كبديل أمام البرتغال في ربع النهائي قبل أن يلعب مباراة فرنسا في نصف النهائي كاملة.

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نبذة عن داري

أحد رجال المدرب الركراكي، إذ ساهما سويا في التتويج بدوري أبطال إفرقيا.

ترشح داري لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة النسخة الماضية، لكنها آلت في النهاية لـ محمد الشناوي قائد الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال داري من الوداد إلى بريست هي الأعلى في تاريخ الدوري المغربي.

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