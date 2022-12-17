كرنفال كأس العالم - بلال الخنوس.. وجود أول ورقم تاريخي مع المغرب
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 17:20
كتب : FilGoal
يشارك بلال الخنوس أساسيا مع منتخب المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.
وأصبح بلال أصغر لاعب يشارك مع المغرب طوال تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و221 يوما.
محطما رقم أشرف حكيمي في 2018 بعمر 19 عاما و223 يوما.
ويلعب الخنوس مع جينك البلجيكي كلاعب وسط مهاجم.
وشارك مع الفريق البلجيكي في 17 مباراة، صنع خلالها هدفا واحدا.
نبذة عن الخنوس
وُلد في بلجيكا ومثّل منتخب الناشئين، لكنه تحوّل لتمثيل أسود الأطلس.
لم يخض أي مباراة دولية حتى انضمامه لقائمة المغرب في كأس العالم 2018، مما جعله من مفاجآت القائمة.
يقول الخنوس عن استدعائه: "إنها مفاجأة، ولكن الأمر كان في رأسي".
وأضاف "الآن سأتحلى بالتواضع وأواصل العمل بجدية".
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