كرنفال كأس العالم - بلال الخنوس.. وجود أول ورقم تاريخي مع المغرب

يشارك بلال الخنوس أساسيا مع منتخب المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وأصبح بلال أصغر لاعب يشارك مع المغرب طوال تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و221 يوما.

محطما رقم أشرف حكيمي في 2018 بعمر 19 عاما و223 يوما.

ويلعب الخنوس مع جينك البلجيكي كلاعب وسط مهاجم.

وشارك مع الفريق البلجيكي في 17 مباراة، صنع خلالها هدفا واحدا.

نبذة عن الخنوس

وُلد في بلجيكا ومثّل منتخب الناشئين، لكنه تحوّل لتمثيل أسود الأطلس.

لم يخض أي مباراة دولية حتى انضمامه لقائمة المغرب في كأس العالم 2018، مما جعله من مفاجآت القائمة.

يقول الخنوس عن استدعائه: "إنها مفاجأة، ولكن الأمر كان في رأسي".

وأضاف "الآن سأتحلى بالتواضع وأواصل العمل بجدية".