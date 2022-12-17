مؤتمر إيميليانو مارتينيز: عشنا تجربة مجنونة.. وميسي تجاوز التوقعات

يؤمن إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فرنسا بقدرات منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد فرنسا مساء الأحد ضمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "عندما فوزنا في البرازيل (كوبا أمريكا) كانت هي المرشح الأول للفوز وهذا ما يحدث الآن قبل مواجهة فرنسا. نحن لا نبالي عندما نسمع أن الخصم هو صاحب الكفة الأرجح للفوز".

وأضاف "ميسي يشعر بحالة سعادة ويلعب بأريحية كبيرة في أرض الملعب. شاهدت ميسي في كوبا أمريكا وكان لاعبا استثنائيا وهنا أيضا اتخذ خطوة إضافية ويلعب بثقة كبيرة ويلهمنا. لقد فاجئنا وتجاوز كافة التوقعات".

وتابع "اللعب في الخط الخلفي بـ 4 لاعبين أو 5 الأمر سيان بالنسبة لي. اللاعبون جميعهم متمرسون ولديهم الخبرة اللازمة".

وشدد "درسنا وحللنا طريقة لعب المنتخب الفرنسي القوي في وسط الميدان ويستم بسرعة اللعب ويجب علينا التركيز. نحن على أتم الاستعداد للمواجهة".

وكشف "في البداية خسرنا أمام السعودية لكن أدائنا تحسن في المباريات التالية، لقد قدمنا كل ما لدينا للوصول إلى نهائي كأس العالم".

واختتم "عشنا تجربة مجنونة في كأس العالم. تعثرنا في البداية ولكننا بقينا على حماستنا وصممنا على التحسن وهذا ما حدث. الطريق كان صعبا لكننا جاهدنا وناضلنا وها نحن قريبون جدا من الخطوة الأخيرة".

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور نصف النهائي.

فيما حجز منتخب فرنسا مقعده بنهائي كأس العالم 2022 في قطر عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

فيما يخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.