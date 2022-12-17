مؤتمر سكالوني: مباراة ميسي الأخيرة؟ هذا أهم شيء عليه القيام به.. وعلينا تفادي خدعة فرنسا

"نعرف نقاط قوة فرنسا ونريد إلحاق الضرر بهم" هكذا تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن مواجهة فرنسا.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الأرجنتين غدا الأحد في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت قائلا: "أعتقد أن مباراة الغد ستكون مباراة جماعية أكثر منها فردية، مبابي لاعب موهوب وممتاز ولكن على الجانبين سنرى لاعبين جيدين".

وواصل "أشعر كأن حلمي يتحقق كشخص أرجنتيني وكمدرب للمنتخب وعلينا الاستمتاع بتلك اللحظات لأننا في عشية النهائي وبالتالي بما أننا استطعنا الاستمتاع بالمشوار حتى الآن وكعائلة".

وأردف "نتوقع مباراة رائعة وعلينا الاستمتاع بالشعور الحالي وأعتقد أنها ستكون مباراة تاريخية وسنتذكرها دائما ونحن نتطلع قدما للعب هذه المباراة".

وعن الوصول للنهائي وبعد العمل مع المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأربعة الأخيرة قال: "منذ اليوم الأول كنت أقول ذلك نريد الوصول لأعلى مستوى وخلال الأربع سنوات الماضية كنا كذلك بالفعل".

وأكمل "واستطعنا تشكيل فريقا مميزا يفخر بارتداء ذلك القميص وهذا نجاح وعندما نفوز يبدو كل شيء أفضل، ولكن في سنة 2019 عندما لم نكن على مستوى عال من النجاح كنا نؤمن بالفريق وبالشباب وكنا نعرف امتلاكنا للاعبين يستطيعون رفع رؤوسنا وحتى مع عدم الفوز كانوا ملتزمين بشدة".

video:1

وشدد سكالوني "مباراة الغد ستكون الأرجنتين ضد فرنسا وليس ضد جيرو أو مبابي، ميسي على ما يرام ولياقته عالية ونحن نتمنى الفوز ولكن المباراة بين الأرجنتين وفرنسا وهناك الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون صناعة الفارق".

وعن تخوفه من تكرار سوء التحكيم في النهائي بعد نهائي 2014 ضد ألمانيا قال: "لدينا تقنية الفيديو وأعتقد أنه يجب على التحكيم أن يقوم بواجبه كما هو".

وعن تفشي فيروس الإبل في منتخب فرنسا علق سكالوني "يبدو أن هناك عدوى فيما بين بعض اللاعبين لا أستطيع التحدث عن الأمر لأنني لست في معسكرهم ولا أملك المعلومات ولكنني أستعد للقاء بناء على طريقة لعب فرنسا".

وبسؤاله عن كون تلك المباراة الأخيرة لميسي في كأس العالم كما صرح هو قبل انطلاق البطولة قال: "بالنسبة لأن هذه مباراة ميسي الأخيرة في كأس العالم نتمنى أن يتوج بالكأس وأهم شيء هو الاستمتاع بأداء ميسي وأن يستمتع هو بلعب النهائي".

أما عن احتمالية اللجوء لركلات الترجيح أوضح "خطتنا للعب غدا واضحة ونعرف أيضا كيف نهاجم فرنسا ونعرف نقاط قوته وسنولي بعض نقاط القوة اهتماما إضافيا كما وسنحاول عدم الوصول لركلات الترجيح ولكن إن كان الأمر كذلك فسنحاول اختيار أفضل اللاعبين للتسديد".

وعن سبب دموعه بعد الفوز والتأهل للنهائي قال: "دموعي بعد الفوز هذا جزء من شعوري الحالي وجزء من ثقافتنا في الأرجنتين كل شيء عبارة عن حماس لكرة القدم وأعتقد أنه لدينا أفضل جمهور في العالم وهم يحتاجون لهذه السعادة وأنا كنت مسرورا لكوني سببا في ذلك فهذه الكرة أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".

وأشاد سكالوني بمنتخب فرنسا وقدرته على التغير سريعا خلال المباريات وقال: "منتخب فرنسا عنده إمكانية للتنويع بين المراكز ويغيرون الخطط بطريقة سريعة وأعتقد أن المباراة ستفوق التصورات".

وحذر سكالوني منتخب بلاده من خدعة فرنسية وأوضح "سيكون أحيانا من الجيد لفرنسا أن تترك الكرة لنا لأنهم سيستغلون الفرص من وراء ذلك ويعاقبون الخصم، ولكن سنرى ومستعدون للقاء".

وبسؤاله عما سيقوله للاعبين في خطابه قبل المباراة قال: "هناك جملة تتردد على ألسنة الجميع هي النهائي نلعب لكي نفوز به بالتالي يتعين خوض المباراة على أنها مباراة نهائية ولكن بنفس الطريقة التي خضنا بها المباريات السابقة ونرى كيفية إلحاق الضرر بالخصم ولا يوجد أكثر من ذلك لأقوله، حللنا كل شيء وعلينا أن نفكر فقط أن ندخل أرض الملعب لنفوز".

وعن هل سيخوض المباراة بثلاثي أم رباعي دفاعي أجاب ضاحكا "فكرت في ذلك وانتظروا بضعة ساعات لتحصلوا على الإجابات، وأي شيء سيصعب المهمة على الخصم سنقوم به".

وخلال مشواره مع التانجو توج سكالوني بلقب كوبا أمريكا 2021 وفيناليزما وهي المباراة التي تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية وفاز على إيطاليا آنذاك.