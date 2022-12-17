انتهت كأس العالم – كرواتيا (2) - (1) المغرب
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 16:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والمغرب التي تقام في ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022.
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انتهت
ق 96: رأسية النصيري تمر أعلى العارضة
ق 65: مشاركة بدر بانون بدلا من أشرف داري
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جوووول رااائع من ميسلاف أورسيتش بتسديدة مقوسة على يسار ياسين بونو
ق 29: عرضية من حكيمي تمر من فوق رأس النصيري
ق 18: رأسية كراماريتش يتصدى لها بونو
ق 9: جووول أووووووول التعاااااادل أشرف داري
ق 8: جووول أووول.. رأسية من جفارديول تسكن الشباك.
ق3: بونو كاد يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة.
انطلاق المباراة.
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