انتهت كأس العالم – كرواتيا (2) - (1) المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والمغرب التي تقام في ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انتهت

ق 96: رأسية النصيري تمر أعلى العارضة

ق 65: مشاركة بدر بانون بدلا من أشرف داري

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووول رااائع من ميسلاف أورسيتش بتسديدة مقوسة على يسار ياسين بونو

ق 29: عرضية من حكيمي تمر من فوق رأس النصيري

ق 18: رأسية كراماريتش يتصدى لها بونو

ق 9: جووول أووووووول التعاااااادل أشرف داري

ق 8: جووول أووول.. رأسية من جفارديول تسكن الشباك.

ق3: بونو كاد يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة.

انطلاق المباراة.