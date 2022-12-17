تشكيل المغرب – 3 تبديلات ضد كرواتيا.. وظهور أول للاعب جديد

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - يوسف النصيري - المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه لملاقاة كرواتيا مساء اليوم السبت.

ويواجه منتخب المغرب منافسه كرواتيا في ملعب خليفة الدولي في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهد التشكيل إجراء مدرب أسود الأطلس لثلاثة تبديلات بإشراك كل من يحيى عطية الله وبلال الخنوس وعبد الحميد صابيري بدلا من نصير مزراوي ورومان سايس وعز الدين أوناحي.

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ويظهر بلال الخنوس لأول مرة خلال المونديال الجاري مع المغرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: يحيى عطية الله- جواد الياميق- أشرف داري- أشرف حكيمي

في الوسط: بلال الخنوس- سفيان أمرابط- عبد الحميد صابيري

في الهجوم: سفيان بوفال- يوسف النصيري- حكيم زياش

ويطمح منتخب كرواتيا لحصد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1998.

فيما يأمل منتخب المغرب ليحصد أول ميدالية مونديالية في تاريخه وتاريخ الأفارقة والعرب.

المغرب كأس العالم كرواتيا
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