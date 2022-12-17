خبر في الجول – إيهاب جلال يقود مران فاركو استعدادا لمواجهة الأهلي

تولى إيهاب جلال مهمة المدير الفني لنادي فاركو خلفا للمدرب البرتغالي نونو ألميدا.

وأعلن نادي فاركو اليوم السبت رسميا فسخ التعاقد مع مدربه نونو ألميدا عقب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة في الدوري.

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ويستعد نادي فاركو لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويتولى إيهاب جلال تدريب فاركو بعدما بدا الموسم الحالي في تدريب النادي المصري.

وأعلن المصري رحيل إيهاب جلال عقب أحداث مباراة الزمالك والمصري التي انتهت 2-2 ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وجاء بيان المصري كالتالي:

المصري يقرر الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال وتكليف جهاز جديد.

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى اقيمت أول من أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول، الكابتن ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط.

ولم يفز فاركو في سبع جولات من الموسم الجاري من الدوري سوى مرة وحيدة فقط وحدث ذلك في الجولة الثانية أمام حرس الحدود.

ومنذ ذلك الحين تعادل فاركو ثلاث مرات وهُزم مرتين.

وتولى المدرب البرتغالي ألميدا صاحب الـ50 عاما تدريب فاركو في شهر مارس من العام الجاري وقاد الفريق في 28 مباراة في كل البطولات.

وفاز فاركو تحت إمرة مدربه خمس مرات وتعادل 17 مرة وهُزم في ست مباريات.