عمرو مصيلحي نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة

أُختير عمرو مصيلحي نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة.

وأخطر اتحاد كرة السلة، عمر مصيلحي باختياره نائبا للرئيس وذلك في اجتماع عقد اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وجاء اختيار عمرو مصيلحي خلفا لـ محمد عبد المطلب الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته، لتولي منصب نائب رئيس NBA Africa ورئيسًا لمكتب الرابطة في مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة في وقت سابق تعيين محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد كنائب لرئيس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA في إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA المقرر افتتاحه في أوائل عام 2023.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن عبد المطلب قد اعتذر عن عدم الاستمرار في مجلس الإدارة من أجل التفرغ لمنصبه الجديد.

وقال عبد المطلب لموقع الاتحاد المصري: "أتوجه بالشكر الي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أبو فريخة، أشكر اخواني واصدقائي بمجلس الإدارة على دعمهم وأمنياتهم الطيبة لي في كل خطواتي، السابقة والجديدة".

وتابع "بدأت مشواري الاداري منذ أكثر من 14 عام، وفي كل خطوة كنت اضع امام عيني رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية عالياً، اليوم أنهي خطوة وأبدأ خطوة جديدة، أتمنى ان يوفقني الله لاستكمال المشوار ورد الجميل".

وأضاف "NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة والإعلام، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافها والتي تأتي على راسها تطوير ونشر اللعبة في مصر وافريقيا".

كما تحدث مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة قائلا: "يشرفنا كمجلس إدارة وجود أحد أبناء المنظومة في هذا المنصب الذي يعد إضافة لكرة السلة المصرية، لذلك قبلنا اعتذار عبد المطلب، ونتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

وتابع "ندعم عبد المطلب وجميع الكوادر المصرية التي من شأنها رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية” مضيفاً “عبد المطلب مثال يحتذى به في الإدارة وحب العمل".