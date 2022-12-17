السادس.. فاركو يعلن رحيل مدربه نونو ألميدا

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 15:10

كتب : أحمد الخولي

نونو ألميدا - المدير الفني فاركو

أعلن نادي فاركو اليوم السبت رسميا فسخ التعاقد مع مدربه نونو ألميدا عقب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة في الدوري.

وجاء بيان فاركو كالتالي:

وجه مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار الشكر للبرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التي قضاها في موقع المسئولية، وبذل فيها جهدًا كبيرًا، محاولًا تحقيق أفضل النتائج.

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ويتمنى نادى فاركو إدارة ولاعبين وكل أعضاء منظومة فريق الكرة التوفيق للمدرب البرتغالي في المرحلة المقبلة تقديراً لجهده وعطائه خلال الفترة الماضية.

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط.

ولم يفز فاركو في سبع جولات من الموسم الجاري من الدوري سوى مرة وحيدة فقط وحدث ذلك في الجولة الثانية أمام حرس الحدود.

ومنذ ذلك الحين تعادل فاركو ثلاث مرات وهُزم مرتين.

وتولى المدرب البرتغالي صاحب الـ50 عاما تدريب فاركو في شهر مارس من العام الجاري وقاد الفريق في 28 مباراة في كل البطولات.

وفاز فاركو تحت إمرة مدربه خمس مرات وتعادل 17 مرة وهُزم في ست مباريات.

وسجل فاركو مع ألميدا 12 هدفا واستقبل 14 آخرين.

وأصبح ألميدا هو الراحل السادس في الدوري خلال الموسم الجاري بعد كل من إيهاب جلال (المصري) وعلاء عبد العال (طلائع الجيش) وخالد جلال (البنك الأهلي) وربيع ياسين (أسوان) وخوان كارلوس جاريدو (فاركو).

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