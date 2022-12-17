راديو مونت كارلو: زيدان يرفض دعوة فرنسا لحضور نهائي كأس العالم

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق دعوة الاتحاد الفرنسي لحضور نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الأرجنتين غدا الأحد في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن زيدان رفض الدعوة بالفعل لرغبته ألا يجذب الانتباه بعيدا عن زميله السابق ومدرب المنتخب الحالي ديديه ديشامب.

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وذكرت بعض التقارير الصحفية الفرنسية في وقت سابق أن زيدان سيتولى تدريب فرنسا بداية من العام المقبل حتى لو فاز ديشامب بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

فيما يملك ديشامب إمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية العام الجاري.

وبدأ ديشامب مهمته مع فرنسا في عام 2012 وقاد الديوك للحصول على كأس العالم 2018 كما حل وصيفا في يورو 2016.

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