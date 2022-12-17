الدوري الأسترالي – إلغاء دربي ملبورن بعد اقتحام الجمهور ونزيف حارس سيتي

أُلغيت مباراة ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري في دربي المدينة ضمن الدوري الأسترالي لكرة القدم.

وشهدت المباراة أحداث شغب مؤسفة من جانب جماهير ملبورن فيكتوري تسببت في إيقاف المباراة أولا قبل إلغاءها.

واقتحم جمهور ملبورن فيكتوري المباراة عند الدقيقة 22 وكانت النتيجة تشير لتقدم سيتي بهدف دون رد.

واعتدى جمهور فيكتوري على تو جلوفر حارس مرمى ملبورن سيتي بـ "دلو حديدي" تسبب في إصابته بالوجه وسالت منه الدماء.

تدفقت الدماء من حارس المرمى صاحب الـ 24 عاما واتخذ حكم المباراة قرارا بإلغائها بعد ذلك.

حالة من الذهول أصابت لويس ناني لاعب البرتغال ومانشستر يونايتد السابق ولاعب ملبورن فيكتوري الحالي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت إلى أن أحداث الشغب التي ارتكبها جمهور ملبورن فيكتوري جاءت اعتراضا على قرار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بشأن نهائي الدوري.

وأصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قرارا بإقامة نهائي الدوري الأسترالي خلال السنوات الثلاث المقبلة في مدينة سيدني.

بيان رابطة الدوري

رابطة الدوري الأسترالي أصدرت بيانا جاء فيه: "بعد المشاهد الصادمة خلال الشوط الأول من مباراة الدوري الأسترالي للرجال بين ملبورن فيكتوري إف سي وملبورن سيتي إف سي يوم السبت 17 ديسمبر، حيث اقتحم مشجعون ملبورن فيكتوري إف سي ملعب المباراة، ألغيت المباراة وفقا للقانون ومن أجل النزاهة وحماية الجميع ".

"مثل هذا السلوك ليس له مكان في كرة القدم الأسترالية، سيتم بدء تحقيق كامل في على الفور، حيث سيتم فرض عقوبات قوية".