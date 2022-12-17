مؤتمر ديشامب: أعرف أن بعض الفرنسيين يريدون تتويج ميسي بكأس العالم

قال ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إنه يعرف أن بعض من الفرنسيين يرغبون في فوز الأرجنتين عليهم ليتوج ليونيل ميسي بكأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الأرجنتين غدا الأحد في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث ديشامب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نريد أن نكون في أفضل حالاتنا لمواجهة الأرجنتين غدا".

وواصل "ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين واجه الكثير من التحديات ونحن خرجنا فائزين في مبارياتنا ولا داعي للقلق وعلينا أن نحافظ على تركيزنا ونتحلى بالهدء".

وشدد نريد أن نتأكد من قدرتنا على الفوز بالكأس".

وتابع ضاحكا "أعرف أن الأرجنتين تحصل على دعم الكثيرين في العالم حتى من بين الفرنسيين من يريد رؤية ميسي يحمل الكأس".

وعن الاستعداد للمباراة قال: "الاستعداد للنهائي يجب أن يكون مختلفا لأن المشاعر تكون مختلفة وفياضة في يورو 2016 الأمور لم تسر جيدا ولكن في 2018 كل اللاعبين كانوا مختلفين وأدائهم كان رائعا وبالتالي علينا أن نلعب بالمستوى المتوقع منا".

واستدرك "وحتى لو هذه أول مباراة نهائية نخوضها لا ينبغي أن تتحكم فينا المشاعر بل نتحكم فيها ونسخرها لخدمتنا".

وبسؤاله عن الفارق بين منتخب الأرجنتين الحالي وبين ذلك الذي تغلب عليه في دور الـ16 من نسخة 2018 قال ديشامب: "أعتقد في 2018 كان هناك 7 لاعبين في الأرجنتين ممن هم متواجدين اليوم لذا هم ليسوا مختلفين تماما لكن لا ينبغي علينا المقارنة رغم أن طريقة اللعب والتشكيل والأسلوب كل ذلك كان مختلفا".

وواصل "ربما يلعب منتخب الأرجنتين بطريقة مختلفة وربما نحن كذلك على سبيل المثال دخل المغرب نصف النهائي بخمسة مدافعين عكس طريقتهم المعتادة ويجب أن نستعد لكل السيناريوهات".

وعن هل تؤثر نتيجة مباراة الغد على رغبته في الاستمرار كمدرب لمنتخب فرنسا أجاب "لا أعرف ما أقوله في تلك الحالة كوني مدربا لفرنسا كان دائما من بين الأشياء التي افتخرت بها".

وأكمل "لعبت لمنتخب فرنسا كثيرا والآن فرصة تدريبه لفترة طويلة رائعة جدا والأهم من ذلك المنتخب ولست أنا بل أنا تحت إمرة المنتخب وأركز على ذلك غدا".

وأردف "أنا لست بهذا القدر من الأهمية وتسألونني أسئلة شخصية لكن الأمور لن تتوقف علي غدا هذا ليس محور تفكيري ولا أفكر فيما سيحدث بعد مباراة الغد بل أفكر في بذل كل ما لدينا للفوز".

وعن احتمالية تواجد كريم بنزيمة غدا في ظل كونه أحد أفراد القائمة حتى لو لم يلعب قال: "لدينا مجموعة من 24 لاعبا للنهائي وهؤلاء هم من سيكونون معنا".

وأتم "لن أجاوب على ذلك السؤال حول بنزيمة، كان لدينا بعض اللاعبين المصابين مثل كريم وآخرهم كان لوكاسس هيرنانديز والكل يعرف الـ24 لاعبا الذي أمتلكهم حاليا".

يذكر أن بنزيمة غادر معسكر فرنسا قبل انطلاق البطولة بسبب الإصابة ولعب قبل يومين مباراة ودية رفقة فريقه ريال مدريد بعد شفائه.

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