إنفانتينو: هذا تفضيلي للنسخة الجديدة من كأس العالم.. وما حدث في قطر مهم للمستقبل

يفضل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم 2026 بمجموعات تضم أربعة منتخبات مثل النظام الجاري.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم المقبل بتواجد 48 منتخبا بدلا من 32 وكانت هناك مناقشات تدور حول تنظيمه من 16 مجموعة تضم كل منهم ثلاث منتخبات على أن يصعد للدور التالي أول فريقين.

وتحدث إنفانتينو للصحفيين قائلا: "إقامة كأس العالم بمجموعات تضم أربعة منتخبات كانت رائعة للغاية".

وأردف "حتى اللحظة الأخيرة من المباريات أنت لا تعرف من سيتأهل".

وشدد "يجب أن نعيد التفكير في نظام النسخة المقبلة من كأس العالم، هذا بالتأكيد أمر سوف نناقشه في الاجتماع المقبل لفيفا".

ووصف إنفانتينو كأس العالم الحالية في قطر بالأفضل على الإطلاق وقال: "أشكر كل من ساهم في تنظيم البطولة في قطر، كل المتطوعين الذين ساهموا في جعل هذا كأس العالم الأفضل على الإطلاق".

وواصل "تم لعب المباريات بدون حوادث والأجواء كانت جميلة".

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وأكمل رئيس فيفا "شهدنا وصل منتخبا إفريقيا لنصف النهائي لأول مرة وهو المغرب، وكان لدينا امرأة تدير مباراة في المونديال للمرة الأولى وهي ستيفاني فرابارت".

وأردف "لقد كان نجاحا لا يصدق، لقد اقتربنا من حاجز خمسة مليارات من حيث عدد المشاهدين للبطولة، والتقى المشجعون بالعالم العربي، فقد كان كل ذلك مهما لمستقبلنا جميعا".

وعن دعم المنتخبات الأوروبية للمثلية الجنسية وصورة لاعبي ألمانيا بوضع يدهم على أفواههم قبل مواجهة اليابان قال: "عندما يتعلق الأمر باللوائح والمحظورات فإن الأمر لا يتعلق بالحظر بل باحترام اللوائح".

وأردف "لكل فرد حرية التعبير عن معتقداته طالما يتم ذلك باحترام لكن عندما يتعلق الأمر بالملعب فنحن بحاجة لاحترام كرة القدم وحمايتها".

وواصل إنفانتينو "هناك 211 منتخبا في العالم وليسوا رؤساء دول وكل المشجعين يريدون الحضور والاستمتاع بالكرة، هذا ما نحن هنا من أجله، أعتقد أننا ندافع عن القيم وعن حقوق الإنسان وحقوق الجميع في فيفا وفي كأس العالم".

وأتم "لكنني أعتقد أن المشجعين ومن يشاهد المباريات عبر التلفاز فكل منهم لديه مشاكله الخاصة وهم يريدون قضاء 90 دقيقة دون الحاجة للتفكير في أي شيء آخر سوى الاستمتاع باللحظة من المتعة والفرحة".