مؤتمر لوريس: دعم العالم لميسي؟ لدينا شعب بأكمله خلفنا

شدد هوجو لوريس قائد فرنسا على أن منتخب بلاده سيخوض مواجهة صعبة للغاية ضد الأرجنتين.

ويلعب منتخب فرنسا ضد الأرجنتين يوم الأحد، ضمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريقا منظما وقويا من ناحية الدفاع، شرسا من ناحية الضغط، ولديهم القدرة في تفكيك تشكيلة الخصم واستغلال الأخطاء".

وأضاف "منتخب الأرجنتين لديه لاعبين متميزين على مر التاريخ مثل مارادونا والآن ليونيل ميسي أحد أساطير كرة القدم. ستكون مباراة صعبة وأتمناها ليلة تاريخية لفرنسا".

وشدد "الجميع يدعم ميسي؟ نحن لدينا جمهورنا بالإضافة للشعب الفرنسي بأكمله وهذا ما يهمنا. بدأنا كأس العالم بهدف الوصول إلى أبعد نقطة وسنحاول تحقيق الفوز وحمل اللقب للمرة الثانية على التوالي".

إصابات فرنسا

ويتساقط لاعبو منتخب فرنسا كأوراق الشجر في الخريف، ضحية لمرض يدعى "فيروس الإبل".

وقال لوريس عن ذلك: "إصابات لاعبي فرنسا؟ مثل هذه الأمور لا يمكن التنبؤ بها. علينا أن نستعد جيدا ونحافظ على تركيزنا للنهائي. المباراة ستكون الأصعب في مشوارنا في البطولة".

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها أن رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي اللذين خاضا لقاء المغرب في نصف النهائي يعانيان من المرض.

وقرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إراحة الثنائي بالإضافة لكينجسلي كومان ومن المقرر أن يخوض الثلاثي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية فقط.

أما فيما يخص دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو الغائبين عن مباراة المغرب فقد عادا للتدرب بعد شفائهما.

وتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 في قطر عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعدعه في المباراة النهائية بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

فيما يخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.

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