رئيس أنجيه: تلقينا العديد من العروض من أجل أوناحي.. هذا ما نريد حدوثه

كشف سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي عن تلقيهم العديد من العروض من أجل ضم اللاعب المغربي عز الدين أوناحي.

عز الدين أوناحي النادي : أنجيه

ويتألق أوناحي رفقة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.

وقال رئيس أنجيه لإذاعة "أر تي إل" الفرنسية: "تلقينا الكثير من العروض من أندية كبرى في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا من أجل أوناحي".

وأردف "رغبتنا هي أن نتوصل لاتفاق حاليا لكن مع إبقاء اللاعب معنا حتى نهاية الموسم الجاري".

وساهم أوناحي في تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

وانضم أوناحي إلى أنجيه في صيف عام 2021 قادما من مواطنه الفرنسي أفرانش.

اللاعب صاحب الـ22 عاما خاض مع أنجيه 47 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

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