كشف عبده ديالو لاعب لايبزيج المعار إليه من باريس سان جيرمان عن مدى حب زميله السابق كيليان مبابي لكريستيانو رونالدو.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر

وتزامل ديالو مع مبابي لثلاث سنوات في صفوف فريق العاصمة الفرنسية قبل الانتقال إلى لايبزيج الصيف الماضي.

وتحدث عبده ديالو لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "كريستيانو رونالدو هو حرفيا كل شيء بالنسبة لمبابي".

وأكمل اللاعب السنغالي "إن ذكرت اسم ليونيل ميسي ضد كريستيانو، مبابي سوف يتناقش معك لساعة على الأقل".

وأتم "رونالدو لا يمس بالنسبة لمبابي".

يأتي ذلك قبل يوم من مواجهة نارية مرتقبة بين مبابي وميسي إذ يلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 غدا الأحد في ملعب لوسيل.

ويتزامل مبابي مع ميسي للسنة الثانية على التوالي في صفوف سان جيرمان.

ومن المعروف عن مبابي حبه لرونالدو إذ سبق والتقط معه الصور حينما كان لاعبا شابا كما أن صور اللاعب البرتغالي كانت تملأ غرفته.

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