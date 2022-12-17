لا جازيتا ديلو سبورت: بروزوفيتش خارج مباراة كرواتيا والمغرب

سيغيب مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط كرواتيا عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد المغرب.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد المغرب مساء اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بروزوفيتش يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ اليسرى.

وأوضحت أن نجم إنتر ميلان اشتكى من الإصابة عقب مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين التي حسمها التانجو بهدفين دون رد ضمن نصف نهائي المونديال.

وشدد التقرير على أن برزوفيتش بات خارج حسابات زالاتكو داليتش مدرب كرواتيا في مواجهة المغرب خوفا من تفاقم إصابة اللاعب.

وأشار إلى أن لاعب الوسط الكرواتي تواصل مع الجهاز الطبي لناديه إنتر ميلان وطمأن مدربه سيموني إنزاجي.

ومن المقرر أن يصبح بروزوفيتش جاهزا للمشاركة في مباراة إنتر ونابولي يوم 4 يناير المقبل في قمة الدوري الإيطالي.

وتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 في قطر عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد وترك المغاربة للصراع على برونزية المونديال.

فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب المغرب المباراة الترتيبية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ أي منتخب إفريقي أو عربي.

ويخوض المنتخب المغربي مواجهة مكررة بملاقاة نظيره الكرواتي الذي كان معه في مجموعة واحدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء السبت 17-12-2022.

ويلعب اللقاء على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.