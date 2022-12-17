مواعيد مباريات السبت 17 ديسمبر 2022 – المغرب وكرواتيا لكتابة التاريخ في كأس العالم

تعود منافسات بطولة كأس العالم اليوم السبت 2022-12-17 بمواجهة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلعب منتخب المغرب المباراة الترتيبية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ أي منتخب إفريقي أو عربي.

ويخوض المنتخب المغربي مواجهة مكررة بملاقاة نظيره الكرواتي الذي كان معه في مجموعة واحدة.

مباراة دور المجموعات بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

المغرب × كرواتيا

يلعب اللقاء على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

يعلق على المباراة جواد بده وعامر الخزيري وأحمد الطيب.

لمعرفة جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

مباريات ودية

يواجه مانشستر سيتي منافسه جيرونا في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع المباراة على قناة SSC Sport 1

فيما يلعب ريال بيتيس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على قناةSSC Sport Extra 2