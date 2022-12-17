ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 01:11

كتب : دعاء نائل

فرنسا - المغرب - إصابة مبابي

يتساقط لاعبو منتخب فرنسا كأوراق الشجر في الخريف، ضحية لمرض يدعى "فيروس الإبل".

يأتي ذلك في الساعات الأخيرة قبل خوض أهم مباراة في العالم لعام 2022.. نهائي مونديال قطر ضد منتخب الأرجنتين.

ما هو هذا المرض؟ وإلى أين وصل الوضع في معسكر الديوك؟

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هذا ما سنعرفه عبر الفيديو التالي..

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