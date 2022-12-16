مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي الأبيض عن عدة ملفات، أبرزها تعاقدات يناير والقضايا الجارية.

وإليكم ما قاله رئيس الزمالك في المؤتمر:

الفريق يضم عناصر مميزة في كافة المراكز، والدعيمات في يناير ستكون وفقا لرؤية فنية، وليس لرؤية المحللين أو الجماهير.

فيريرا "خلقه ضيق". لقد طلب تدريب عدد قليل من اللاعبين ولا يريد زحاما. وإذا طلب أي لاعب سنحضره، وإن طلب 5 مهاجمين سنتعاقد معهم.

هناك سر.. فيريرا كان قد اكتفى بالصفقات قبل التعاقد مع يوسف حسن ومصطفى شلبي وعمرو السيسي، ولكن عند عرضهم عليه وافق واعتبرهم إضافة للفريق.

سامسون أكينيولا ظهر اليوم بشكل جيد أمام البنك الأهلي، وكذلك مصطفى الزناري، وأنا سعيد بعودة نبيل عماد دونجا ومشاركته في المباراة.

الفريق بأكمله كان متماسكا خلال اللقاء وكان هناك إصرار على تحقيق الفوز، ورغم ذلك الأداء لم يعجب المتربصين بالزمالك بعدما حاولوا التقليل من الفريق ومن قبلهم جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة.

نحن نعمل من أجل خدمة نادي الزمالك. يوم الإثنين ستحل الأزمة المالية للأبد في النادي دون النظر لعقود الرعاية أو أي شيء آخر.

توصلنا لاتفاق مرضي لرعاية النادي خلال الفترة المقبلة، وسمحت لفيريرا بحضور المؤتمر الصحفي بعد حدوث تقارب مع الشركة الراعية في وجهات النظر.

اسألوا حسين لبيب (رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك) أين عقد عمر كمال عبد الواحد (لاعب فيوتشر)، وأين عقدي إمام عاشور وعبد الله جمعة.

عُرض علينا 10 ملايين دولار لبيع مصطفى محمد ورفضت بيعه.

كيف يضع حسين لبيب 2 مليون جنيه فقط كشرط جزائي في عقد محمود عبد الرحيم جنش (حارس فيوتشر الحالي)؟ اسألوه عن ذلك.

ما زال من المبكر الحديث عن المنافسة على الدوري، وأكبر دليل أن الأهلي تعادل اليوم مع "شقيقه الأصغر" فيوتشر.

إذا استمرت أخطاء الحكام سنطلب استكمال الدوري بحكام أجانب.

حسين لبيب هو من تسبب في رحيل أفضل اللاعبين من فريق كرة اليد، ولو تواجدت لما وافقت على رحيل يحيى وسيف الدرع.

هناك محاولات للسماح بحضور 20 ألف متفرج في مباريات الزمالك الإفريقية، وأن يكون سعر التذكرة الموحدة 20 جنيه.