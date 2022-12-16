مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية

أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك عودة محمود شبانة لصفوف الفريق في يناير المقبل، وكذلك تحدث عن إمكانية ضم مروان عطية لاعب وسط الاتحاد.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي: "محمود شبانة سيعود للزمالك خلال انتقالات يناير القادمة".

وانضم شبانة قادما من أسوان لكن دون أن يلعب للأبيض وأعير لصفوف الاتحاد الموسم الماضي ثم سموحة الموسم الحالي.

وشارك شبانة الموسم الحالي في 4 مباريات بقميص الموج الأزرق.

وأضاف "مروان عطية جلس مع أمير مرتضى في جلسة مفاوضات، ولن أقول أكثر من ذلك".

وشدد "احتراما لنادي الاتحاد وجماهيره لم نكمل التعاقد".

وارتبط اسم مروان عطية بالانتقال لصفوف الزمالك في الصيف الماضي لكن لم تتم.





















































































































حسمت رأسية يوسف أسامة نبيه فوزا قاتلا لـ الزمالك على البنك الأهلي في +96 بالجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك ثالث انتصار له على البنك الأهلي إذ التقيا من قبل في 4 مواجهات، فاز الأبيض في 2 وحسم التعادل مباراتين.

وتلقى حلمي طولان هزيمته الرابعة عشر أمام الزمالك كمدرب من أصل 26 مباراة.

كما خسر للمرة الثانية أمام جوسفالدو فيريرا بالدوري، الأولى في 2015 مع سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 17 نقطة ومحققا فوزه الثالث تواليا قبل لقاء حرس الحدود.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ 13.