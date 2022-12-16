مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك عودة محمود شبانة لصفوف الفريق في يناير المقبل، وكذلك تحدث عن إمكانية ضم مروان عطية لاعب وسط الاتحاد.

مروان عطية

النادي : الاتحاد السكندري

محمود شبانة

النادي : سموحة

الزمالك
الدوري المصري

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي: "محمود شبانة سيعود للزمالك خلال انتقالات يناير القادمة".

وانضم شبانة قادما من أسوان لكن دون أن يلعب للأبيض وأعير لصفوف الاتحاد الموسم الماضي ثم سموحة الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق يوسف أسامة نبيه: ما فعله الزمالك من سمات الفريق الكبير

وشارك شبانة الموسم الحالي في 4 مباريات بقميص الموج الأزرق.

وأضاف "مروان عطية جلس مع أمير مرتضى في جلسة مفاوضات، ولن أقول أكثر من ذلك".

وشدد "احتراما لنادي الاتحاد وجماهيره لم نكمل التعاقد".

وارتبط اسم مروان عطية بالانتقال لصفوف الزمالك في الصيف الماضي لكن لم تتم.

حسمت رأسية يوسف أسامة نبيه فوزا قاتلا لـ الزمالك على البنك الأهلي في +96 بالجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك ثالث انتصار له على البنك الأهلي إذ التقيا من قبل في 4 مواجهات، فاز الأبيض في 2 وحسم التعادل مباراتين.

وتلقى حلمي طولان هزيمته الرابعة عشر أمام الزمالك كمدرب من أصل 26 مباراة.

كما خسر للمرة الثانية أمام جوسفالدو فيريرا بالدوري، الأولى في 2015 مع سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 17 نقطة ومحققا فوزه الثالث تواليا قبل لقاء حرس الحدود.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ 13.

مرتضى منصور محمود شبانة مروان عطية الدوري المصري
نرشح لكم
مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ
أخر الأخبار
مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 39 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية 45 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ديمبيلي عن عدم الخوف من الفيروس ومنع خطورة ميسي في نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري ساعة | كرة سلة
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ 2 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا