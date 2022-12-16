مؤتمر ديمبيلي عن عدم الخوف من الفيروس ومنع خطورة ميسي في نهائي كأس العالم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - عثمان ديمبيلي

شدد عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا على أن زملائه سيفعلون كل شيء لمنع خطورة ميسي في نهائي كأس العالم 2022.

كما تحدث عن إصابة زملائه بالحمى قبل أيام قليلة على المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد.

وقال ديمبيلي خلال المؤتمر الصحفي: "لسنا خائفين من الفيروس".

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وأضاف "دايو أوبامياكانو وأدريان رابيو شعرا بالصداع، وأحضرت لهما كوب من الشاي بالزنجبيل والعسل لمساعدتهما على الراحة".

وأكمل "اعتقد أن الجميع سيكون لائقا ليوم الأحد المقبل، ولا يوجد قلق، ما حدث هو إجراءات احترازية فقط".

وأوضح "عندما شعر أوباميكانو بالإعياء بقي في غرفته كإجراء احترازي ومن ثم عاد للعمل مع المجموعة".

وأصيب أوريليان تشواميني ورافائيل فاران وكينجسلي كومان بالحمى والتي تُعرف بـ "فيروس الإبل".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي: "هو لاعب استثنائي، جعلني رفقة أندريس إنييستا أحب برشلونة، وقضيت 4 مواسم معه، هو شخص عادي في غرفة الملابس يساعد الشباب ويقدم لهم الكثير".

وأتم "من الصعب السيطرة عليه وسنفعل كل شيء من أجل أن يلمس الكرة بأقل طريقة ممكنة".

ويحتل ليونيل ميسي صدارة هدافي كأس العالم بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

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