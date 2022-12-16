كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

أو جيه مايو - لاعب سلة الزمالك

حقق الأهلي والزمالك الفوز في الدوري التمهيدي بطولة الدوري لكرة السلة على حساب الزهور والطيران على الترتيب.

وفاز الزمالك اليوم الجمعة على نظيره الطيران، بنتيجة 75-71، في المباراة التي جمعتهما على صالة محمد حسن حلمي.

وشارك أو جيه مايو لاعب الزمالك الجديد في المباراة، في ظهوره الأول.

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فيما فاز الأهلي في مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 92-49.

وانتصر الاتحاد بنتيجة 97-57 على القناة.

فيما فاز الجزيرة بنتيجة 66-56 على الأولمبي.

وتقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل.

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