كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري

حقق الأهلي والزمالك الفوز في الدوري التمهيدي بطولة الدوري لكرة السلة على حساب الزهور والطيران على الترتيب.

وفاز الزمالك اليوم الجمعة على نظيره الطيران، بنتيجة 75-71، في المباراة التي جمعتهما على صالة محمد حسن حلمي.

وشارك أو جيه مايو لاعب الزمالك الجديد في المباراة، في ظهوره الأول.

فيما فاز الأهلي في مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 92-49.

أصحاب الأرض حققوا الفوز في مباريات اليوم عدا مصر للتأمين وسموحة 🔥🔥 إليكم كافة نتائج مباريات الذهاب في الدور التمهيدي للممتاز أ رجال 📝🏆 pic.twitter.com/4F477zVFpx — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 16, 2022

وانتصر الاتحاد بنتيجة 97-57 على القناة.

فيما فاز الجزيرة بنتيجة 66-56 على الأولمبي.

وتقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل.