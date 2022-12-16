مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟

تحدث مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر عن تعادل فريقه مع الأهلي رغم تضرره من النقص العددي إثر طرد عمر كمال في الدقيقة 21.

وقال لاشين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "ذاكرنا الأهلي جيدا، ولكن الطرد والأمور مشابهة لا يمكن وضعها في الحسبان".

وأضاف "من المهم أن نحافظ على كامل العدد في المباريات الكبيرة لأنها تنتهي بفرص قليلة".

وأوضح "كانت الأمور أصعب بعد طرد عمر كمال، ولكن لأننا ذاكرنا الخصم جيدا تمكننا من الوصول إلى المرمى رغم الزيادة العددية".

وتابع لاشين "وجدنا أنفسنا مرة أخرى في الشوط الثاني وعدنا للمباراة بالبحث عن المطلوب في الملعب".

وواصل "لدينا أسماء مميزة ودولية وبالتالي يمكننا المنافسة على البطولات التي نشارك بها. كان بمقدورنا الفوز رغم النقص العددي، فلمَ لا نحافظ على هذه الروح دائما"؟

وأكمل "في إفريقيا نلعب بشكل جيد وننافس في الدوري والكأس. كلنا الآن نحفظ عمل الجهاز الفني جيدا وهذا هو الوقت لتحقيق شيء ما".

ويلعب فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى جانب الدوري المصري وكأس مصر.

وعن غياب مصر عن كأس العالم وإنجاز المغرب الذي ينافس على المركز الثالث قال لاشين: "نشعر ببعض "الغل الكروي" داخل الملعب إثر عدم تواجدنا في كأس العالم. نعرف أن لدينا لاعبين جيدين في الدوري ولدينا أحد أفضل لاعبي العالم وهو محمد صلاح رفقة مجموعة من المحترفين المميزين".

واختتم "نحن كمنتخب نشبه لاعبي المنتخب المغربي. نتمنى أن نتواجد في البطولة القادمة".

وتعادل فيوتشر مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 32، وتعادل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 79.

التعادل أوقف سلسلة الأهلي عند 6 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ليبقى على الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.