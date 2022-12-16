اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة

توج منتخب مصر ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وأقيمت البطولة في نادي مدينتي في الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها منتخب مصر باللقب بعد الفوز ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بعد أعوام 2008 و2012 و2016 و2018.

وتقدمت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، لمصر على الأمريكية أماندا صبحي 3-2 في المباراة الأولى.

وجاءت نتيجة أشواطها:11-7و5-11و10-12 و13-11و11-8.

وفي المباراة الثانية تغلبت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا فيشتر بنتيجة 3-0

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3 و11-4 و11-5.

🏆 A FIFTH Women's World Team Championships trophy for Egypt! 🇪🇬@noursherbini overcomes @OliviaFiechter1 to seal the win for her country 🔥#WSFWWT pic.twitter.com/hB2HpQfhvk — World Squash (@WorldSquash) December 16, 2022

وضمت قائمة مصر في البطولة كل من نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيا إنجي خير الله.

وشارك في البطولة 17 منتخبا هم: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، ومصر.