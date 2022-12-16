مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استغرابه من قرار لاعبه محمد مجدي "أفشة" بتسديد ركلة الجزاء المهدرة أمام فيوتشر في ظل تواجد علي معلول في الملعب.

وتعادل الأهلي للمرة الأولى في الموسم الجاري من الدوري إيجابيا بهدف لمثله مع فيوتشر في الجولة السابعة في ملعب We السلام.

وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "حدثت الكثير من الأمور في المباراة اليوم، غاب عنا الهدوء وكنا متسرعين بدون أي داع".

وواصل "من غير المقبول أن نواجه فريقا منقوصا ويتعادل معنا بذلك الشكل، لا يجب أن نهدر ركلة جزاء في ذلك التوقيت، أشعر بالضيق والغضب، وما حدث غير مقبول".

وأردف "لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء في وجود علي معلول فهو رقم واحد في ركلات الجزاء".

وعن سبب غياب أليو ديانج عن المباراة قال: "ديانج شعر بآلام خفيفة في العضلة الخلفية ولذلك فضلت إراحته".

وعاد المدرب السويسري للحديث مجددا عن التعادل قائلا: "ما حدث ليس سيناريوهات السنوات الماضية، عندما تواجه فريقا يدافع بكل لاعبيه فتكون المهمة أصعب وليس العكس، خطورتهم كانت في المرتدات، لكنني لا أرى استهتارا من اللاعبين مثل السابق".

وعن قيامه بالتدوير قال: "لا أفضل المغامرة بكل اللاعبين حتى لا ينتهوا بدنيا وأخسرهم مستقبلا، لذلك أقوم بعملية التدوير بينهم".

وبسؤاله عن التعاقدات الجديدة والمشاركة في كأس العالم لللأندية أكد "لا أبحث عن أي لاعب بالإحصائيات بل أشاهد جيدا، ولكي أضم أي لاعب يجب أن يكون أفضل ممن في فريقي".

وأردف "كأس العالم للأندية سيكون في شهر فبراير وسنطور من أنفسنا بالتأكيد لكن الأهم حاليا هي مباريات الدوري المقبلة، وأبحث عن دعم يفيد الفريق وكأس العالم لن يكون له علاقة بالتعاقدات الجديدة".

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الزمالك.

وأعلن الأهلي واتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة تلقيهما إخطارا رسميا من فيفا بمشاركته في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل.