كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

أصبحت سيدات سبورتنج أول فريق مصري يصل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 100-82.

ويواجه سبورتنج فريق كوستا دي سول الموزمبيقي في النهائي والذي فاز على فيريفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 53-49 في أولى مباريات نصف النهائي.

وأصبح سبورتنج أول فريق مصري يصل لنهائي البطولة الإفريقية في التاريخ، بعدما كان أبرز مشاركة من نصيب الأهلي في النسخة الماضية وحسم من خلالها المركز الثالث.

وأقصى سبورتنج الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب.

ولن يتكرر نهائي آخر نسختين والذي جمع إنتر كلوب وفيريفيارو وانتهى بفوز الأخير في المناسبتين.



















































وحسمت سيدات سبورتنج الربع الأول بنتيجة 28-22، ثم الربع الثاني بنتيجة 23-18.

في الربع الثالث عززن من تفوقهن بنتيجة 31-22.

ثم خسرن الربع الرابع بنتيجة 20-18، لكنه لم يؤثر على نتيجة اللقاء لصالح الأخضر.

وسجلت جاناي ديلارد 21 نقطة في المباراة كأفضل لاعبة من سبورتنج في اللقاء، يليها نورهان أحمد وهاجر عامر بـ 19 نقطة لكل لاعبة.

وتقام المباراة النهائية غدا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.