مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم

أبدى علي ماهر مدرب فيوتشر سعادته بمردود فريقه عقب تعادله مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة كبيرة. ذاكرت الأهلي وحفظته عن ظهر قلب بكل أفراده".

وأضاف "الأهلي فاز بـ 6 مباريات ويملك لاعبين كبار وفي غاية الخطورة".

وأوضح "الأهلي يلعب على الفوز دائما، ونلنا نقطة جيدة أمام فريق متكامل بجهاز فني قدير".

وتابع "لعبت منقوصا منذ الدقيقة 20 ورغم ذلك لم نشعر بالنقص ولعبنا وهاجمنا وخرجنا بنقطة التعادل".

وتلقى عمر كمال بطاقة حمراء في الدقيقة 21 بعد تعديل الإنذار الذي أشهره الحكم في البداية، إثر تدخل عنيف ضد محمد عبد المنعم.

ورفض ماهر التعقيب على أداء حكم المباراة أمين عمر، الذي طرده في الدقائق الأخيرة من المباراة للاعتراض.

واكتفى ماهر بقول: "لن أقيم الحكام. لن أفصح عن سبب طردي ولن أتحدث عن التحكيم".

واختتم "لاعبو فريقي رجال كافحوا لتقديم مباراة كبيرة. هذه النقطة من أهم النقاط في الدوري ولها طعم مختلف".

وتعادل فيوتشر مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 32، وتعادل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 79.

التعادل أوقف سلسلة الأهلي عند 6 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ليبقى على الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.