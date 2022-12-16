الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

الحاج باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر

حصد الحاجي باري جائزة رجل مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وخطف فيوتشر نقطة رغم النقص العددي من الأهلي الذي خسر أول نقطتين له في الموسم.

وأصبح الغيني رابع لاعب من فيوتشر يحصد الجائزة بعد مهند لاشين وأحمد عاطف وغنام محمد.

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وللمرة الثانية هذا الموسم لا يحصد أي لاعب من الأهلي جائزة رجل المباراة.

ماذا قدم باري ضد الأهلي؟

دقائق: 83

لمس الكرة: 30

تمريرات صحيحة: 15 من 20

دقة تمرير: 75%

مراوغات ناجحة: 1 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

حصول على أخطاء: 1

التعادل أوقف سلسلة الأهلي عند 6 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ليبقى على الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

ما يحدث مرة..

في الموسم الماضي بدأ الأهلي الدوري بـ 6 انتصارات متتالية، تماما كما فعل في الموسم الحالي.

في الجولة السابعة كان على موعد مع فيوتشر، وانتهت المباراة بنفس النتيجة، التعادل 1-1.

بكلمات أخرى، أوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي للمرة الثانية على التوالي وعند نفس الرقم.

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