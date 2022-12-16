الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فيوتشر

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

على الجانب الآخر، يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

أخبار متعلقة:
الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطابا من فيفا بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

وتعثر الأهلي بتعادل أمام فيوتشر في الجولة السابعة وفقد أول نقطتين بنتيجة 1-1.

بينما خسر فاركو من الاتحاد بنتيجة 1-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

الأهلي فاركو فاركو - فيوتشر - الدوري المصري موعد الأهلي
نرشح لكم
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب
أخر الأخبار
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ 11 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة 20 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 27 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم 33 دقيقة | الكرة المصرية
الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر 50 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا