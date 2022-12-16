الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 21:11
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.
على الجانب الآخر، يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
وتعثر الأهلي بتعادل أمام فيوتشر في الجولة السابعة وفقد أول نقطتين بنتيجة 1-1.
بينما خسر فاركو من الاتحاد بنتيجة 1-0.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.
ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.
وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.
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