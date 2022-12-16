التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ

تعادل فيوتشر مع مضيفه الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 32، وتعادل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 79.

التعادل أوقف سلسلة الأهلي عند 6 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ليبقى على الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

ما يحدث مرة..

في الموسم الماضي بدأ الأهلي الدوري بـ 6 انتصارات متتالية، تماما كما فعل في الموسم الحالي.

في الجولة السابعة كان على موعد مع فيوتشر، وانتهت المباراة بنفس النتيجة، التعادل 1-1.

بكلمات أخرى، أوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي للمرة الثانية على التوالي وعند نفس الرقم.

حمراء مبكرة

البداية أتت بتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة التاسعة، أمسك بها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر.

وفي الدقيقة 12 حاول عمرو السولية بتسديدة مرت بعيدا عن المرمى.

وتلقى عمر كمال جناح فيوتشر إنذارا في الدقيقة 20 إثر تدخل عنيف ضد محمد عبد المنعم، ولكن بعد المراجعة تقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه عمر كمال.

وحاول شادي حسين برأسية في الدقيقة 25 مرت بعيدا عن المرمى.

بعد 6 أشهر

أتى هدف الأهلي الأول في الدقيقة 32 بتوقيع حسين الشحات، بعد تبادل للكرة بين عمرو السولية ومحمد شريف، ليرسل السولية العرضية إلى شادي حسين الذي هيأها إلى الشحات ليسجل في الشباك.

الهدف هو الأول للشحات مع الأهلي منذ 15 يونيو الماضي، حين فاز الأهلي على إيسترن كومباني 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 للموسم الماضي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى علي ماهر مدرب فيوتشر تبديله الأول بنزول مهند لاشين بدلا من عمر السعيد.

وفي الدقيقة 52 كاد فيوتشر أن يتعادل بتسديدة باسم علي في المرمى الخالي إثر تقدم الشناوي، ولكن محمد عبد المنعم أبعدها بالرأس.

العودة

سدد محمد شريف في الدقيقة 59 وتصدى جنش من جديد، بينما سقط شادي حسين إثر التحام مع علي الفيل، ليأمر الحكم أمين عمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 60 حل مصطفى البدري بدلا من محمد رضا بوبو في صفوف فيوتشر، تلاه كريم وليد بدلا من غنام محمد في الدقيقة 67.

وسدد أفشة في الدقيقة 74 ولكن جنش حول المحاولة إلى ركنية.

وأتى هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 79 بعرضية من مصطفى البدري ورأسية من جوناثان نجويم هيأ بها الكرة على قدم عبد الكبير الوادي الذي سجل الهدف.

دراما النهاية

حل مروان محسن وعلي زعزع بدلا من الحاج باري وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 85 أتى أحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف في صفوف الأهلي.

وعلى الفور، سدد حسام حسن في الدقيقة 86 ولكن الكرة أتت في العارضة.

وقام سعد سمير يجذب برونو سافيو داخل المنطقة في الدقيقة 90، ليذهب الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وفي طريقه يطرد علي ماهر مدرب فيوتشر للاعتراض.

وبالفعل تم احتساب الركلة للأهلي بعد المراجعة، ولكن محمد مجدي أفشة سددها في العارضة في الدقيقة 94، وركض ليحتفل بالهدف معتقدا أن الكرة تجاوزت الخط، وهو ما لم يحدث.

وأخيرا حاول كريم فؤاد في الدقيقة 96 ولكن جنش تألق في الإبعاد، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري أمام فاركو يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

فيما يلعب فيوتشر مباراته المقبلة يوم الإثنين 19 ديسمبر أمام غزل المحلة.