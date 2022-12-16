الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

وانتصر الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الدقيقة +96.

بينما تعادل حرس الحدود مع المصري دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.