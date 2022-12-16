كأس سوبر دبي - هدف صلاح المبكر يقود ليفربول لفوز بالـ 4 على ميلان

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان - كأس سوبر دبي

انتصر ليفربول على ميلان بنتيجة 4-1 وديا في كأس سوبر دبي، فيما فاز ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وتقام البطولة الودية في إمارة دبي في إطار استعدادات كبار أوروبا لعودة الدوريات بعد توقف دام شهرا بسبب كأس العالم 2022.

ولم ينتظر ليفربول كثيرا وتقدم أولا في الدقيقة 5 عن طريق محمد صلاح بعد تمريرة ثلاثية بين فيرمينو وجويل ماتيب وصلت لصلاح داخل المنطقة وسجل بسهولة في الشباك.

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وتألق أنطونيو ميرانتي حارس ميلان وتصدى لتسديدة صلاح في الدقيقة 15.

في الدقيقة 29 سجل البلجيكي أليكسيس ساليميكريس هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بتسديدة قوية من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني أجرى كل مدرب عدة تغييرات.

وفي الدقيقة 59 شارك داروين نونيز مع الريدز بدلا من فيرمينو بعد نهاية مشاركته المونديالية.

وخرج صلاح في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وسجل الأوروجوياني ثنائية في الدقيقة 82 و88 لتصبح النتيجة 4-1 ومعها انتهت أحداث اللقاء.

وانتقل الفريقان لخوض ركلات ترجيحية يحصد الفائز بها نقطة إضافية.

وانتصر ميلان بنتيجة 4-3 فسجل لميلان: إسماعيل بن ناصر وتيموي باكايوكو والهلالي وبيير كالولو وأهدر ياسين عدلي.

فيما أهدر كوستاس تسيميكاس ونابي كيتا أول ركلتين للريدز وسجل فابيو كارفاليو وبوبي كلارك وداروين نونيز.

وبدأت البطولة بفوز أرسنال على ليون الفرنسي 3-0، ثم ليفربول على ليون بنتيجة 3-1.

وانتصر أرسنال على ميلان بنتيجة 2-1 ثم الريدز على الروسونيري بنتيجة 4-1.

ميلان ليفربول كأس سوبر دبي
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