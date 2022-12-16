الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي

سجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي أمام فيوتشر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وهذا الهدف هو الأول للشحات مع الأهلي منذ هدفه في شباك إيسترن كومباني بالموسم الماضي للدوري.

وجاء هذا الهدف بتاريخ 15 يونيو 2022، أي منذ قرابة 6 أشهر.

وانتهت تلك المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 بفوز الأهلي 4-1.

ولعب الشحات المباراة التالية في الدوري أمام الزمالك (2-2)، ثم غاب عن مباراة غزل المحلة (2-1 للأهلي)، ثم لعب أمام سموحة (خسر الأهلي 3-2)، ثم تعرض لإصابة كلفته الغياب إلى نهاية الدوري.

ولا يزال الأهلي بالعلامة الكاملة في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث حصد 18 نقطة من 6 انتصارات.