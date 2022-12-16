الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
سجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي أمام فيوتشر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وهذا الهدف هو الأول للشحات مع الأهلي منذ هدفه في شباك إيسترن كومباني بالموسم الماضي للدوري.
وجاء هذا الهدف بتاريخ 15 يونيو 2022، أي منذ قرابة 6 أشهر.
وانتهت تلك المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 بفوز الأهلي 4-1.
ولعب الشحات المباراة التالية في الدوري أمام الزمالك (2-2)، ثم غاب عن مباراة غزل المحلة (2-1 للأهلي)، ثم لعب أمام سموحة (خسر الأهلي 3-2)، ثم تعرض لإصابة كلفته الغياب إلى نهاية الدوري.
ولا يزال الأهلي بالعلامة الكاملة في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث حصد 18 نقطة من 6 انتصارات.
نرشح لكم
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب