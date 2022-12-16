الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي بهدف حسين الشحات

سجل حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي أمام فيوتشر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وهذا الهدف هو الأول للشحات مع الأهلي منذ هدفه في شباك إيسترن كومباني بالموسم الماضي للدوري.

وجاء هذا الهدف بتاريخ 15 يونيو 2022، أي منذ قرابة 6 أشهر.

أخبار متعلقة:
أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطابا من فيفا بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية يوسف أسامة نبيه: ما فعله الزمالك من سمات الفريق الكبير

وانتهت تلك المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 بفوز الأهلي 4-1.

ولعب الشحات المباراة التالية في الدوري أمام الزمالك (2-2)، ثم غاب عن مباراة غزل المحلة (2-1 للأهلي)، ثم لعب أمام سموحة (خسر الأهلي 3-2)، ثم تعرض لإصابة كلفته الغياب إلى نهاية الدوري.

ولا يزال الأهلي بالعلامة الكاملة في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث حصد 18 نقطة من 6 انتصارات.

حسين الشحات الأهلي فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب
أخر الأخبار
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ 12 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة 20 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 28 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر علي ماهر: ذاكرت الأهلي وحفظته.. ولن أتحدث عن التحكيم 33 دقيقة | الكرة المصرية
الحاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر 51 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
التاريخ يعيد نفسه.. فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي وأفشة يثير الارتباك باحتفال خاطئ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا