اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطابا من فيفا بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة تلقيه خطابا رسميا من نظيره الدولي "فيفا" يخطره خلاله بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما نشر اتحاد الكرة صورة من خطاب فيفا إليه.

وجاء بيان اتحاد الكرة المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم، خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم يفيد مشاركة فريق الكرة بالنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب الشقيق فى الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من شهر فبراير القادم.

من جانبه، توجه الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، بالتهنئة لمجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب متمنيا لممثل الكرة المصرية التوفيق ورفع راية الكرة المصرية كما عودنا دائما.

وبذلك ستكون هذه هي المشاركة الثامنة للأهلي في تاريخه بالبطولة وحصد البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2021 و2022.

وحصل على المركز الرابع مرة وحيدة في 2012

فيما حصل على المركز السادس ثلاث مرات أعوام 2005 و2008 و2013.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى الـ11 من الشهر ذاته.