يوسف أسامة نبيه: ما فعله الزمالك من سمات الفريق الكبير
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 20:01
كتب : أحمد شوقي صلاح
أبدى يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك سعادته بتسجيله لهدف الفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأبيض: "فرحتي بالهدف اليوم تأتي لأنه منحنا فوزا هاما وثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة على الدوري".
وأضاف "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق قوي".
وأوضح "من سمات الفريق الكبير تحقيق الفوز حتى إذا لم يكن الفريق في أفضل مستوياته الفنية وهو ما فعله الزمالك اليوم".
وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة.
ورفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم المركز الثاني من 7 مباريات.
بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.
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