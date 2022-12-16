مؤتمر فيريرا: بناء الفريق صعب في ظل المنافسة.. والمستوى الجيد لا يتحقق إلا بانتظام الجدول

قال جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إن بناء الفريق صعب في ظل المنافسة على لقب الدوري وذلك عقب الانتصار على البنك الأهلي.

وفاز الزمالك على مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة في سابع جولات الدوري المصري.

وتحدث فيريرا عقب المباراة قائلا: "نعيد بناء الفريق، وهذا الأمر صعب أن يحدث مع المنافسة على اللقب، وافتقدنا العديد من اللاعبين في بعض الأوقات، كما أن الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها تدخل تدريجيا في المباريات".

وواصل المدرب البرتغالي حديثه "الصفقات الجديدة تحتاج للوقت للتأقلم على طريقة اللعب، والفريق لم يصل لمستواه الجيد حتى الآن".

وشدد "عندما يصل كل اللاعبين لمستوى بدني معين ويستوعبون طريقة اللعب سيكون الزمالك أقوى".

وأشاد فيريرا بالبنك الأهلي مؤكدا أنه كان أفضل خلال بعض فترات المباراة، كما أشاد بلاعب الفريق يوسف حسن مشددا أنه سيكون له دورا كبيرا في المستقبل مع الفريق.

وعن ضغط المباريات قال: "ستشهد ضغط مباريات في وقت قليل قبل خوض المباريات الأفريقية، والفريق يحتاج للمقدرة والقوة كي يستطيع جميع اللاعبين أن يواصلوا بنفس المستوى محليا وأفريقيا وهذا الأمر يحتاج للوقت والجهد".

وأكمل "الدوري توقف لمدة شهر وبعدها نخوض 8 مباريات في وقت مضغوط وهذه هي مشكلة جدول الدوري، والمستوى الجيد لا يتحقق إلا بخوض مباريات منتظمة".

وأتم فيريرا تصريحاته قائلا: "البنك الأهلي فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، ومستوى التنافس في الدوري أقوى في الموسم الحالي والزمالك عليه ألا يفقد نقاط في الفترة المقبلة لأننا ننافس على اللقب".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.