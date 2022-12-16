متحدث رسمي: الجزائر تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

الجزائر

أعلن صالح باي عبود المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدم بلاده بملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال عبود في تصريحاته للإذاعة العامة المحلية: "أنا حاليا في القاهرة، وقدمت للتو ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2025 رسميا".

ويتواجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة المصرية القاهرة.

أخبار متعلقة:
حارس المغرب: نستهدف أمم إفريقيا 2023 بعد إنجاز كأس العالم تعادل.. تاريخ مواجهات فرنسا أمام منتخبات إفريقيا في كأس العالم الهلال لـ في الجول: سنخوض مباريات إفريقيا في ملعبنا.. وهذا موقفنا من استضافة المريخ مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف ثنائي المريخ السوداني بسبب سوء السلوك

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ يوم الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: "ملفنا قوي وثابت على عكس الملفات الأخرى، الجزائر لديها منشآت تعمل بالفعل".

ويأتي ذلك استمرارا لعملية الجزائر التي أعلنتها في أكتوبر الماضي لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها رسميا من غينيا بسبب عدم جاهزية البنية التحتية.

وسيجري الاتحاد الإفريقي زيارات تفقدية في يناير المقبل قبل الإعلان عن البلد المضيف للبطولة، والمقرر له 10 فبراير 2023.

وأقيمت النسخة الأخيرة في الكاميرون وانتهت بتتويج السنغال للمرة الأولى على حساب مصر بركلات الترجيح.

وكان "كاف" قد منح حق تنظيم 3 بطولات في 2014 وهم: 2019 للكاميرون - 2021 لكوت ديفوار - 2023 لغينيا.

انسحبت الكاميرون من تنظيم 2019 وتم إسنادها لمصر، ثم تم إسناد 2021 للكاميرون، ليتم نقل 2023 إلى كوت ديفوار، على أن تحصل غينيا على بطولة 2025.

وستقام بطولة 2023 في كوت ديفوار مطلع عام 2024.

الجزائر كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
على غرار كأس العالم - الدوري السعودي يطبق دقائق اللعب الفعلية في المباريات تشكيل المغرب – ثلاثي دفاعي لأول مرة.. عودة مزراوي واستبعاد أكرد في آخر لحظة ضد فرنسا الاتحاد الجزائري يكشف آخر تطورات تجديد عقد بلماضي جارسيا: تدريب رونالدو سهل.. والركراكي بمثابة ابني رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر تقرير: عودة ثنائي المغرب أمام فرنسا.. وغياب وحيد مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق
أخر الأخبار
كأس سوبر دبي - هدف صلاح المبكر يقود ليفربول لفوز بالـ 4 على ميلان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأول منذ 6 أشهر.. حسين الشحات يعود للتسجيل مع الأهلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب 36 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطابا من فيفا بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 53 دقيقة | الكرة المصرية
يوسف أسامة نبيه: ما فعله الزمالك من سمات الفريق الكبير 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: بناء الفريق صعب في ظل المنافسة.. والمستوى الجيد لا يتحقق إلا بانتظام الجدول ساعة | الكرة المصرية
متحدث رسمي: الجزائر تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر طولان: الخسارة من الزمالك صدمة.. ولم تسنح لهم فرصة سوى كرة الهدف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا