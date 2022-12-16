متحدث رسمي: الجزائر تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن صالح باي عبود المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدم بلاده بملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال عبود في تصريحاته للإذاعة العامة المحلية: "أنا حاليا في القاهرة، وقدمت للتو ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2025 رسميا".

ويتواجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ يوم الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: "ملفنا قوي وثابت على عكس الملفات الأخرى، الجزائر لديها منشآت تعمل بالفعل".

ويأتي ذلك استمرارا لعملية الجزائر التي أعلنتها في أكتوبر الماضي لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها رسميا من غينيا بسبب عدم جاهزية البنية التحتية.

وسيجري الاتحاد الإفريقي زيارات تفقدية في يناير المقبل قبل الإعلان عن البلد المضيف للبطولة، والمقرر له 10 فبراير 2023.

وأقيمت النسخة الأخيرة في الكاميرون وانتهت بتتويج السنغال للمرة الأولى على حساب مصر بركلات الترجيح.

وكان "كاف" قد منح حق تنظيم 3 بطولات في 2014 وهم: 2019 للكاميرون - 2021 لكوت ديفوار - 2023 لغينيا.

انسحبت الكاميرون من تنظيم 2019 وتم إسنادها لمصر، ثم تم إسناد 2021 للكاميرون، ليتم نقل 2023 إلى كوت ديفوار، على أن تحصل غينيا على بطولة 2025.

وستقام بطولة 2023 في كوت ديفوار مطلع عام 2024.