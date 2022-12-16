ليس إمام عاشور.. يوسف أسامة رجل مباراة البنك الأهلي والزمالك
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:28
كتب : FilGoal
حصد يوسف أسامة نبيه جائزة رجل مباراة البنك الأهلي والزمالك لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.
وسجل يوسف أسامه هدفا قاتلا حسم 3 نقاط للأبيض في الفوز على البنك الأهلي بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.
وشارك يوسف كبديل في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني بدلا من سيف الدين الجزيري.
وأصبح يوسف ثالث لاعب من الزمالك يحصد الجائزة، بعد إمام عاشور ومحمد عواد.
وفاز إمام عاشور بالجائزة في 3 مباريات من قبل كأكثر من حصدها في الدوري الموسم الجاري.
ماذا قدم يوسف أسامة نبيه ضد البنك الأهلي؟
دقائق: 45
أهداف: 1
تسديدات: 3
تمريرات صحيحة: 16 من 18
دقة تمرير: 89%
لمس الكرة: 34
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