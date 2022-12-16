مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت وستاد لافال

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تعادل نانت مع ستاد لافال إيجابيا بهدف لمثله اليوم الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الموسم.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

افتتح مصطى محمد أهداف المباراة لصالح نانت في الدقيقة 24.

وأدرك نواه موبيمبا التعادل لاستاد لافال في الدقيقة 89.

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وكان نانت خاض مباراة ودية قبل عدة أيام ضد ديجون وهُزم فيها بهدف دون رد.

ويتبقى مباراة ودية وحيدة أخرى يخوضها نانت الأربعاءء المقبل أمام لوريان قبل أن يواجه تروا بعد ذلك بأسبوع في الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري اللفرنسي بـ13 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

ويبتعد نانت عن مراكز الهبوط بفارق نقطة وحيدة فقط.

وخاض مصطفى محمد مع نانت 22 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

مصطفى محمد نانت
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