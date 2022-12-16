مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت وستاد لافال
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:05
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع ستاد لافال إيجابيا بهدف لمثله اليوم الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الموسم.
مصطفى محمد
النادي : نانت
افتتح مصطى محمد أهداف المباراة لصالح نانت في الدقيقة 24.
وأدرك نواه موبيمبا التعادل لاستاد لافال في الدقيقة 89.
وكان نانت خاض مباراة ودية قبل عدة أيام ضد ديجون وهُزم فيها بهدف دون رد.
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📺 Les buts de ce #FCNSLMFC (1-1) pic.twitter.com/MyFMJuOS8V— FC Nantes (@FCNantes) December 16, 2022
ويتبقى مباراة ودية وحيدة أخرى يخوضها نانت الأربعاءء المقبل أمام لوريان قبل أن يواجه تروا بعد ذلك بأسبوع في الدوري الفرنسي.
ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري اللفرنسي بـ13 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.
ويبتعد نانت عن مراكز الهبوط بفارق نقطة وحيدة فقط.
وخاض مصطفى محمد مع نانت 22 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.
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