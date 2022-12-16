تشكيل فيوتشر - السعيد وباري يقودان الهجوم أمام الأهلي

يقود عمر السعيد وحاجي باري هجوم فيوتشر في مواجهة الأهلي في ختام الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويغيب ناصر ماهر وأحمد عاطف عن قائمة فيوتشر أمام الأهلي.

ودفع علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر بـ عمر كمال عبد الواحد كجناح أيمن ومن خلفه باسم علي.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – علي الفيل – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – محمد رضا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد – عمر السعيد - الحاجي باري

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي – مروان محسن – طارق طه – مهند لاشين – أيمن الصفاقسي – كريم وليد – مصطفى البدري – هشام حافظ – علي زعزع.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وهو ضمن 3 فرق رفقة الأهلي والزمالك الذين لم يعرفوا طعم الخسارة في المسابقة حتى الآن.