تشكيل الأهلي - بينهم الخط الأمامي كاملا.. 6 تبديلات لمواجهة فيوتشر

أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل 6 تعديلات على تشكيل المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري، بينهم الخط الأمامي بالكامل.

ويشارك السداسي محمود متولي وحمدي فتحي وحسين الشحات ومجدي أفشة وشادي حسين ومحمد شريف.

ويأتي هؤلاء بدلا من ياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم فؤاد وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - شادي حسين

خط الهجوم: محمد شريف

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.

بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.