تشكيل الأهلي - بينهم الخط الأمامي كاملا.. 6 تبديلات لمواجهة فيوتشر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - أكرم توفيق

أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل 6 تعديلات على تشكيل المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري، بينهم الخط الأمامي بالكامل.

ويشارك السداسي محمود متولي وحمدي فتحي وحسين الشحات ومجدي أفشة وشادي حسين ومحمد شريف.

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ويأتي هؤلاء بدلا من ياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم فؤاد وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - شادي حسين

خط الهجوم: محمد شريف

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.

بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.

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