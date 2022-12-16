مؤتمر داليتش: مودريتش لن ينتهي بعد مباراة المغرب.. والحكم القطري مخاطرة كبيرة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

أبدى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا اعتقاده أن لوكا مودريتش نجم خط الوسط لن ينهي مسيرته الدولية بعد نهاية كأس العالم 2022 بمواجهة المغرب.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "أتمنى أنه سيظل معنا. أتطلع لذلك وأنا واثق أن ذلك ما سيحدث، ولكن لوكا مودريتش عليه أن يقرر بنفسه بناء على حالته".

وأضاف "أعرف كيف يشعر حيال كرة القدم ومنتخب كرواتيا، وأنا واثق أنه سيبقى، ولكنه يظل قراره وحده".

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وتحدث المدرب عن إمكانية إجراء تبديلات عديدة في الفريق قبل مواجهة المغرب، بعد تصريحات ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط الفريق عن عودة اللاعبين مرهقين إلى أنديتهم بعد نهاية المونديال.

وقال داليتش: "بالنسبة لنا إنها مباراة نهائية وكبيرة ونقاتل فيها لأجل ميدالية".

وأوضح "نحترم الفريق المغربي الذي حقق الكثير في هذه البطولة، وكان مفاجأة حقيقية".

وتابع "لاعبو المغرب لديهم العقلية نفسها وهم يتعاملون مع المباراة باعتبارها كبيرة لهم أيضا. سيأتون بتشكيل قوي ولا نفكر فيما يقوله الخصم، لأننا نعلم أنهم سيقاتلون لأجل نفس المقعد الذي نقاتل لأجله".

وواصل "المغرب يشبهنا قبل 4 سنوات. لم يتوقع له أحد أن يذهب إلى هذا المدى، وهذا الفريق يستحق موقعه الحالي، حيث نضج وتطور لأعلى مستوى مع كل مباراة".

وأضاف داليتش "المغرب أكبر مفاجأة في كأس العالم، بالحديث عن الفرق التي كان بمقدورها أن تفعل ما هو أفضل مثل إسبانيا وألمانيا وهولندا وإنجلترا، حتى إيطاليا لم تتأهل أصلا إلى كأس العالم".

واختتم هذه المسألة قائلا: "مباراة المركز الثالث تلعب بين بلدين غير مرشحين منذ البداية".

وسيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، الذي أدار مباراة ويلز والولايات المتحدة في دور المجموعات.

وعلق داليتش على ذلك القرار قائلا: "بصراحة، أعتقد أن فيفا أخذ مخاطرة كبيرة. أنا لا أقلل من قدر أحد ولكني أتمنى ألا يكون التحكيم محور الحديث بعد نهاية المباراة غدا".

ولعب منتخب كرواتيا ضد المغرب في أولى جولات المجموعة السادسة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في استاد خليفة الدولي غدا -السبت- 17 ديسمبر في مباراة تحديد المركز الثالث.

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