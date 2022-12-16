5 غيابات عن مران فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين

ضربت الإصابات صفوف منتخب فرنسا في مران اليوم الجمعة بغياب خمسة لاعبين عنه استعدادا لملاقاة الأرجنتين.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة الأرجنتين الأحد المقبل في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها أن رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي اللذين خاضا لقاء المغرب في نصف النهائي يعانيان من نزلة برد.

وقرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إراحة الثنائي بالإضافة لكينجسلي كومان ومن المقرر أن يخوض الثلاثي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية فقط.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الطبي لفرنسا لا يشعر بالقلق حيال تواجد أي منهم في النهائي.

وفي الوقت ذاته غاب عن المران آوريلين تشواميني بسبب إصابة في الفخذ، وثيو هيرنانديز لمشكلة في الركبة.

أما فيما يخص دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو الغائبين عن مباراة المغرب فقد عادا للتدرب بعد شفائهما من نزلة البرد التي ألمت بهما.

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