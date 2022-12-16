5 غيابات عن مران فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

رافائيل فاران

ضربت الإصابات صفوف منتخب فرنسا في مران اليوم الجمعة بغياب خمسة لاعبين عنه استعدادا لملاقاة الأرجنتين.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة الأرجنتين الأحد المقبل في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها أن رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي اللذين خاضا لقاء المغرب في نصف النهائي يعانيان من نزلة برد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كوفاسيتش: نشعر بالإرهاق.. المغرب قوي ونعرف ذلك منذ البداية مؤتمر أبو خلال: فخورون بما قدمناه ضد فرنسا.. سنحاول تحقيق المركز الثالث أمام كرواتيا وفاة سينسيا ميهالوفيتش مدرب ميلان الأسبق

وقرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إراحة الثنائي بالإضافة لكينجسلي كومان ومن المقرر أن يخوض الثلاثي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية فقط.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الطبي لفرنسا لا يشعر بالقلق حيال تواجد أي منهم في النهائي.

وفي الوقت ذاته غاب عن المران آوريلين تشواميني بسبب إصابة في الفخذ، وثيو هيرنانديز لمشكلة في الركبة.

أما فيما يخص دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو الغائبين عن مباراة المغرب فقد عادا للتدرب بعد شفائهما من نزلة البرد التي ألمت بهما.

فرنسا كأس العالم الأرجنتين
نرشح لكم
مؤتمر داليتش: مودريتش لن ينتهي بعد مباراة المغرب.. والحكم القطري مخاطرة كبيرة مؤتمر كوفاسيتش: نشعر بالإرهاق.. المغرب قوي ونعرف ذلك منذ البداية مؤتمر أبو خلال: فخورون بما قدمناه ضد فرنسا.. سنحاول تحقيق المركز الثالث أمام كرواتيا مونت كارلو: معاناة ثنائي جديد في منتخب فرنسا من نزلة برد.. وموقف رابيو وأوباميكانو مؤتمر الركراكي: اتفق مع الاتحاد المغربي في الشكوي لـ فيفا.. وتأكد غياب قائد الفريق إنفانتينو يكشف عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية جريزمان: لدينا نهائي معقد أمام ميسي وجماهير الأرجنتين ديشامب: من الصعب إيقاف ميسي إن لم يكن مريضا
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطابا من فيفا بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 12 دقيقة | الكرة المصرية
يوسف أسامة نبيه: ما فعله الزمالك من سمات الفريق الكبير 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: بناء الفريق صعب في ظل المنافسة.. والمستوى الجيد لا يتحقق إلا بانتظام الجدول 18 دقيقة | الكرة المصرية
متحدث رسمي: الجزائر تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 21 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر طولان: الخسارة من الزمالك صدمة.. ولم تسنح لهم فرصة سوى كرة الهدف 24 دقيقة | الكرة المصرية
ليس إمام عاشور.. يوسف أسامة رجل مباراة البنك الأهلي والزمالك 44 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 52 دقيقة | الكرة المصرية
برأسية قاتلة.. الزمالك ينتصر على البنك الأهلي في +96 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا