مؤتمر كوفاسيتش: نشعر بالإرهاق.. المغرب قوي ونعرف ذلك منذ البداية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش

تحدث ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مواجهة بلاده المقبلة ضد المغرب في كأس العالم 2022.

وقال كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي: "أنا واثق أن الشعب الكرواتي فخور بنا. نتمنى العودة إلى زغرب بالميدالية البرونزية".

وأضاف "في 1998 احتلت كرواتيا المركز الثالث وهذا كان هاما للغاية. أتذكر الفخر الذي شعرنا به والحلم بالوصول إلى هنا مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
مؤتمر الركراكي: اتفق مع الاتحاد المغربي في الشكوي لـ فيفا.. وتأكد غياب قائد الفريق مونت كارلو: معاناة ثنائي جديد في منتخب فرنسا من نزلة برد.. وموقف رابيو وأوباميكانو بوسكيتس يعلن اعتزال اللعب دوليا إنفانتينو يكشف عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

وأوضح "في 2018 وصلنا إلى النهائي، ونريد ميدالية أخرى الآن".

وعن الفارق بين دوره الآن وفي بطولة 2018 قال كوفاسيتش: "كان لدي دورا مختلفا وتعلمت الكثير في 2018. كان بإمكاني رؤية كيف يحضر لوكا مودريتش وماريو ماندجوكيتش للبطولة، وتعلمت كيفية القتال لأجل البلاد".

أما عن اللعب ضد المغرب قال: "كنت أعلم أنها ستكون مواجهة صعبة قبل بداية البطولة، فالفريق لديه الكثير من المواهب ولقد أظهر ذلك في كأس العالم. لديهم دعم كبير من جماهيرهم، ولكننا أيضا سنحظى بذلك".

وأوضح "بناء على ما حدث في بقية البطولة، لا أتفق أنهم سيحصلون على دعم جماهيري أكبر منا".

وعن سفيان أمرابط قال كوفاسيتش: "لقد أظهر أنه لاعب عظيم. كنت أعرفه قبل كأس العالم".

وأخيرا عن الإرهاق قال الكرواتي: "نحن منهكون. الكثير منا سيعودون إلى أنديتهم مرهقين ولكن هذا ما نحبه وسنعود للراحة ثم التركيز على الأشهر الستة المقبلة مع أنديتنا".

ولعب منتخب كرواتيا ضد المغرب في أولى جولات المجموعة السادسة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في استاد خليفة الدولي غدا -السبت- 17 ديسمبر في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب كرواتيا ماتيو كوفاسيتش كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
مؤتمر داليتش: مودريتش لن ينتهي بعد مباراة المغرب.. والحكم القطري مخاطرة كبيرة 5 غيابات عن مران فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين مؤتمر أبو خلال: فخورون بما قدمناه ضد فرنسا.. سنحاول تحقيق المركز الثالث أمام كرواتيا مونت كارلو: معاناة ثنائي جديد في منتخب فرنسا من نزلة برد.. وموقف رابيو وأوباميكانو مؤتمر الركراكي: اتفق مع الاتحاد المغربي في الشكوي لـ فيفا.. وتأكد غياب قائد الفريق إنفانتينو يكشف عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية جريزمان: لدينا نهائي معقد أمام ميسي وجماهير الأرجنتين ديشامب: من الصعب إيقاف ميسي إن لم يكن مريضا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) فيوتشر.. بداية المباراة 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - بينهم الخط الأمامي كاملا.. 6 تبديلات لمواجهة فيوتشر 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر - السعيد وباري يقودان الهجوم أمام الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر داليتش: مودريتش لن ينتهي بعد مباراة المغرب.. والحكم القطري مخاطرة كبيرة 34 دقيقة | قطر 2022
5 غيابات عن مران فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين 36 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر كوفاسيتش: نشعر بالإرهاق.. المغرب قوي ونعرف ذلك منذ البداية 49 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر أبو خلال: فخورون بما قدمناه ضد فرنسا.. سنحاول تحقيق المركز الثالث أمام كرواتيا ساعة | قطر 2022
بعد الفوز على فاركو.. مصيلحى يؤكد استمرار إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا