مؤتمر كوفاسيتش: نشعر بالإرهاق.. المغرب قوي ونعرف ذلك منذ البداية

تحدث ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مواجهة بلاده المقبلة ضد المغرب في كأس العالم 2022.

وقال كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي: "أنا واثق أن الشعب الكرواتي فخور بنا. نتمنى العودة إلى زغرب بالميدالية البرونزية".

وأضاف "في 1998 احتلت كرواتيا المركز الثالث وهذا كان هاما للغاية. أتذكر الفخر الذي شعرنا به والحلم بالوصول إلى هنا مرة أخرى".

وأوضح "في 2018 وصلنا إلى النهائي، ونريد ميدالية أخرى الآن".

وعن الفارق بين دوره الآن وفي بطولة 2018 قال كوفاسيتش: "كان لدي دورا مختلفا وتعلمت الكثير في 2018. كان بإمكاني رؤية كيف يحضر لوكا مودريتش وماريو ماندجوكيتش للبطولة، وتعلمت كيفية القتال لأجل البلاد".

أما عن اللعب ضد المغرب قال: "كنت أعلم أنها ستكون مواجهة صعبة قبل بداية البطولة، فالفريق لديه الكثير من المواهب ولقد أظهر ذلك في كأس العالم. لديهم دعم كبير من جماهيرهم، ولكننا أيضا سنحظى بذلك".

وأوضح "بناء على ما حدث في بقية البطولة، لا أتفق أنهم سيحصلون على دعم جماهيري أكبر منا".

وعن سفيان أمرابط قال كوفاسيتش: "لقد أظهر أنه لاعب عظيم. كنت أعرفه قبل كأس العالم".

وأخيرا عن الإرهاق قال الكرواتي: "نحن منهكون. الكثير منا سيعودون إلى أنديتهم مرهقين ولكن هذا ما نحبه وسنعود للراحة ثم التركيز على الأشهر الستة المقبلة مع أنديتنا".

ولعب منتخب كرواتيا ضد المغرب في أولى جولات المجموعة السادسة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في استاد خليفة الدولي غدا -السبت- 17 ديسمبر في مباراة تحديد المركز الثالث.