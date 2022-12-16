مؤتمر أبو خلال: فخورون بما قدمناه ضد فرنسا.. سنحاول تحقيق المركز الثالث أمام كرواتيا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال - المغرب

يشعر زكريا أبو خلال لاعب منتخب المغرب بالفخر بما قدمه فريقه أمام فرنسا على الرغم من الهزيمة بهدفين دون رد.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا الأربعاء الماضي في نصف نهائي كأس العالم 2022 ليواجه كرواتيا غدا السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث أبو خلال في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "فخورون بما قدمناه ضد فرنسا".

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وواصل "حاولنا تسجيل هدفا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يحدث، والآن نتطلع لمباراة الغد".

وأكمل "عازمون على الفوز على كرواتيا لتحقيق المركز الثالث".

وأتم أبو خلال "راضون عن قرارات وليد الركراكي مدرب الفريق ونناقش قراراته واختياراته سويا والمباراة ضد كرواتيا ستكون صعبة نظرا لمواجهتنا السابقة ومعرفة بعضنا البعض جيدا".

وكان المغرب التقى بكرواتيا في الجولة الأولى من المونديال الجاري في قطر وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف آنذاك.

زكريا أبو خلال المغرب كرواتيا كأس العالم
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