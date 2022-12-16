بعد الفوز على فاركو.. مصيلحى يؤكد استمرار إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:00

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على استمرار إيقاف أي مستحقات خاصة بالفريق لحين تحسن النتائج واستمرار الانتصارات.

وجاء ذلك بالتنسيق مع المدير الفني زوران مانولوفيتش، كما قرر مصيلحي توقيع عقوبات مالية على غير الملتزمين بتعليمات الجهاز الفني.

وحضر رئيس النادي تدريب الفريق والذي قاده زوران، وحرص رئيس زعيم الثغر على دعم وتهنئة الفريق عقب الفوز في مباراة أمس أمام نادى فاركو.

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ووجه مصيلحي حديثة لأعضاء الفريق من جهاز فني ولاعبين، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من جانب الجميع داخل منظومة زعيم الثغر وتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح لفريق الكرة من أجل تواجده في المكانة التي يستحقها كأحد أكبر الأندية المصرية.

وشدد رئيس النادي بأنه على الجميع الالتزام التام بتعليمات المدير الفني "زوران" بصفته المسؤول الأول فنيا عن الفريق.

وطالب فريق الكرة بمواصلة الانتصارات لإسعاد جماهير الثغر وتقديم أداء يليق بالقلعة الخضراء خلال المواجهات القادمة أمام ناديي سموحة وسيراميكا كليوباترا.

عاد نادي الاتحاد السكندري لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري المصري.

وفاز الاتحاد على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل كريستوفر مابولولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وحقق الاتحاد الفوز الأول في مسابقة الدوري بعد الهزيمة خلال المباريات الثلاث الماضية.

فيما تلقى نادي فاركو الهزيمة الثانية خلال الموسم الحالي بعد الخسارة من أسوان بهدف دون رد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي الدوري المصري
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