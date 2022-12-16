وفاة سينسيا ميهالوفيتش مدرب ميلان الأسبق

توفي اليوم الجمعة الصربي سينسيا ميهايلوفيتش أحد أساطير الدوري الإيطالي في التسعينيات من القرن الماضي ومدرب ميلان الأسبق عن عمر ناهز الـ53 عاما.

وجاءت وفاة المدرب الصربي بعد صراع مع سرطان الدم الذي أصيب به في عام 2019.

وتوفي ميهايلوفيتش في المستشفى التي كان يتواجد بها في العاصمة الإيطالية روما.

وكان ميهايلوفيتش أعلى في وقت سابق تعافيه من المرض لكن في شهر مارس الماضي كشف عن معاودة المرض له ليخضع لمرحلة جديدة من العلاج الكيميائي.

وظل ميهايلوفيتش مدربا لبولونيا رغم مرضه قبل إقالته في شهر سبتمبر الماضي بعد بداية مهتزة للموسم.

وخاض ميهايلوفيتش 315 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالهم 38 هدفا وذلك مع روما وسامبدوريا ولاتسيو وإنتر ميلا.

وتوج ميهايلوفيتش بالدوري الإيطالي ميلان وإنتر وكذلك الكأس وكأس السوبر.

فيما ظفر مع لاتسيو بكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي.